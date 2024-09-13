Üniversite sınavında birinci olanlar şimdi ne yapıyor? İşte şampiyonların çalıştıkları şirketler

Şampiyonların hayatları hep merak edilmiştir. Üniversite sınavında birinci olanların şu an ne yaptıkları hakkında detaylı bilgiler bulmak için uzun bir araştırma yaptık. Linkedln hesaplarını inceledik, sosyal medyalarına girdik. Her ne kadar kapsamlı bir liste olmasa da 1991'den 2016 yılına kadar üniversite sınavlarındaki birincilerin şu anki konumları hakkında herkesin merak ettiği bilgilere ulaştık