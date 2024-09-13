Üniversite sınavında birinci olanlar şimdi ne yapıyor? İşte şampiyonların çalıştıkları şirketler
Üniversite sınavı yaşam yolculuğundaki en büyük dönüm noktalarından biridir. Hem eğitim hem de iş hayatını doğrudan etkileyebilir. Peki üniversite sınavlarından birinci olarak çıkanların hayatları nasıl etkilendi? İşte şampiyonların çalıştıkları şirketler
Şampiyonların hayatları hep merak edilmiştir. Üniversite sınavında birinci olanların şu an ne yaptıkları hakkında detaylı bilgiler bulmak için uzun bir araştırma yaptık. Linkedln hesaplarını inceledik, sosyal medyalarına girdik. Her ne kadar kapsamlı bir liste olmasa da 1991'den 2016 yılına kadar üniversite sınavlarındaki birincilerin şu anki konumları hakkında herkesin merak ettiği bilgilere ulaştık
İNANÇ ÇAKIROĞLU - 1991 ÖSS TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Bursa'da 1974 senesinde doğan İnanç Çakıroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni bitirdi. İş yaşamına 13 yıllık Turkcell kariyeri sığdıran Çakıroğlu, Badal.io Vjal Instute şirketlerinde çalıştı. Çakıroğlu, hala mobileLive şirketinde yapay zeka ve analitik uygulamaları direktörü olarak çalışıyor.
MEHMET KÜRŞAD DEMİRKOL - 1991 ÖSS TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Qnbfinansbank.com sitesinde aktarılan bilgilere göre, 1996-1997 yılları arasında Oracle-Redwood'da Uygulama Mühendisi olarak, 1997-1999 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1999-2003 yılları arasında McKinsey & Company Atlanta ve Türkiye ofislerinde Kıdemli Danışman olarak görev yaptı.
MEHMET ÖZGÜR OKTEL - 1992 ÖSS TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Mehmet Özgür Oktel, 1974 yılında Eskişehir'de doğdu. 1992 yılında girdiği ÖSS sınavında Türkiye birincisi oldu. Sosyal medya hesaplarını günümüzde de oldukça etkin bir şekilde kullanan Oktel, hali hazırda Bilkent Üniversitesi Fizik Profesörü olarak çalışıyor. Wikipedia.org sitesinde yer alan bilgilere göre, Evli ve bir çocuk babası olan Oktel TÜBİTAK Teşvik (2009), TÜBİTAK Kariyer (2 kez), TÜBA Genç Bilim insanı (2005) ve Mustafa Parlar Araştırma Teşviki ödülleri sahibidir.