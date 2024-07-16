Üniversite sıralamaları 2024 | YKS Ortaöğretim başarı puanları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu?
Üniversite sıralamaları 2024 YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra gündemdeki yerini koruyor. Adaylar en iyi üniversiteye gidebilmek için YKS tercih kılavuzunda yer alan yüzdelik dilim, taban puanı, kontenjan gibi faktörleri göz önünde bulundurmalı. Ayrıca ortaöğretim başarı puanları ve sıralamaları da bu seneki tercihler için oldukça önemli. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun üniversite sıralamaları belli oldu mu? Ortaöğretim başarı puanı kaç puan getirir, nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar.
Üniversite sıralamaları 2024 YKS tercihleri öncesinde adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Çünkü adaylar en iyi okula gidebilmek için üniversite sralamalarının yerlerini bilmek zorunda. Tabi sadece bu da yeterli değil. Aynı zamanda ortaöğretim başarı puanları, taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar da YKS tercihleri yaparke göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden. Peki iyi ama ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır, kaç puan getirir? YKS üniversite tercihleri yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Trabzon, Samsun, Sakarya, Kocaeli üniversite sıralamaları...
ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI 2024
Üniversite sıralamaları 2024, ÖSYM'nin açıklayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak henüz 2024 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Bu sebeple taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan durumu belli olmadı. Fakat geçtiğimiz senenin tercih kılavuzuna bakarak bu seneki tercih işlemleri için aklınızda bir şeyler oluşabilir. Bunun için 2023 yılının YKS tercih kılavuzunu sizler için en aşağıya bağlantı olarak ekledik.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de ortaöğretim (lise) öğrencilerinin başarılarını ölçmek ve yükseköğretime geçiş sürecinde değerlendirmek amacıyla kullanılan bir puan sistemidir. Bu puan, öğrencinin lise süresince aldığı notlar ve mezuniyet ortalaması göz önünde bulundurularak hesaplanır. OBP, öğrencinin üniversiteye giriş sınavındaki (YKS) yerleştirme puanına eklenir ve öğrencinin tercih ettiği bölümlere yerleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Puan aralığı 250 ile 500 arasında değişir ve yükseköğretime girişte adil bir değerlendirme sağlamayı amaçlar.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI KAÇ PUAN GETİRİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin lise başarılarını değerlendiren ve üniversite giriş sınavında ek puan olarak kullanılan bir sistemdir. OBP, 100 üzerinden hesaplanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanına eklenir ve öğrencinin yerleştirme puanına katkıda bulunur. OBP'nin hesaplanmasında, öğrencinin lise boyunca aldığı notların ortalaması dikkate alınır ve bu ortalama, belirli bir katsayı ile çarpılarak YKS puanına eklenir. OBP'nin maksimum değeri 60 puan olup, bu puan doğrudan YKS puanına eklenerek öğrencinin üniversiteye yerleştirilmesinde önemli bir rol oynar.