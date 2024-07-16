Üniversite sıralamaları 2024 | YKS Ortaöğretim başarı puanları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI 2024

Üniversite sıralamaları 2024, ÖSYM'nin açıklayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak henüz 2024 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Bu sebeple taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan durumu belli olmadı. Fakat geçtiğimiz senenin tercih kılavuzuna bakarak bu seneki tercih işlemleri için aklınızda bir şeyler oluşabilir. Bunun için 2023 yılının YKS tercih kılavuzunu sizler için en aşağıya bağlantı olarak ekledik.