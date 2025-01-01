URAP güncelledi liste tamamen değişti... İşte Türkiye'nin en iyi ve en başarılı 100 üniversitesi

University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından araştırmacılarının farklı faktörleri göz önünde bulundurarak hazırladığı 2024-2025 dönemi Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri sıralaması açıklandı. Türkiye'deki üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği listede, Koç Üniversitesi 970.66 puan alarak zirveye yerleşti. Hacettepe Üniversitesi 948.64 puanla ikinci sırayı alırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 910.61 puanla üçüncü sırada kendini gösterdi. Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi, dördüncü, beşinci ve altıncı sıralarda yer alarak öne çıktı. Gazi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yedinci ve sekizinci sırada yer bulurken, Sabancı Üniversitesi dokuzuncu, Ege Üniversitesi ise onuncu sıraya yerleşerek ilk on arasına girdi. Bu sıralama, üniversitelerin akademik performanslarına dayalı bir değerlendirme sunuyor.