YKS tercihi yaparken bunlara dikkat! Yeni açılan bölümler hangileri? Kayıtlar ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Sınav sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de gerçekleşecek.
Bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.
Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 aday girdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlanmıştı.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
Kılavuza göre tercihler, 1-13 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.
2025-YKS yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı belli oldu.
1- Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Adaylar, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihte bulunmalı.
Tercih listesi oluşturulurken istenen üniversite ve bölümler tercih listesinin ilk sıralarına yazılmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan, üstünde ve altında yer alan yükseköğretim programları, 2024 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamaları dikkate alınmalı.