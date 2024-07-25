YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren yapılabilecek.
ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-YKS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS tercih başvurusu nasıl yapılır? YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte YKS 2024 tercih kılavuzunda yer alan bilgiler...
2024 YKS tercihleri ne zaman?
ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercihleri başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.
YKS tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.
Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.