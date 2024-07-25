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YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren yapılabilecek.

YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu - Sayfa 1

ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-YKS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS tercih başvurusu nasıl yapılır? YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte YKS 2024 tercih kılavuzunda yer alan bilgiler...

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YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu - Sayfa 2

2024 YKS tercihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercihleri başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

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YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu - Sayfa 3

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

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YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu - Sayfa 4

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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