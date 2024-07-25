YKS tercihleri başladı: İşte ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu

ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-YKS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS tercih başvurusu nasıl yapılır? YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte YKS 2024 tercih kılavuzunda yer alan bilgiler...