YKS TYT AYT 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 ile alan bölümler hangileri?

YKS tercih kılavuzu 2024 henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gibi koşulları geçtiğimiz senenin tercih kılavuzuna da bakarak öğrenebilirsiniz. 2023 senesinin tercih kılavuzunu en sonki fotoğtafın açıklamasında bulabilirsiniz.