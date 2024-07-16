YKS TYT AYT 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 ile alan bölümler hangileri?
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav sonuçları sonrasında adaylar gözlerini tercih işlemlerine çevirdi. YKS TYT AYT puan ile alan üniversite ve bölümler merak konusu oldu. Peki YKS TYT AYT 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 ile alan bölümler ve üniversiteler hangileri? YKS 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirm? İşte tüm cevapları...
YKS tercih kılavuzu 2024 henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gibi koşulları geçtiğimiz senenin tercih kılavuzuna da bakarak öğrenebilirsiniz. 2023 senesinin tercih kılavuzunu en sonki fotoğtafın açıklamasında bulabilirsiniz.
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