0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! İşte 0 faizli kredi imkanı sunan bankalar ve şartları...
Nisan ayıyla birlikte sıfır faizli kredi kampanyalarında sona yaklaşılırken, bankalar faizsiz kredi seçeneklerini hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu kampanyalarla ilgili internet üzerinden aramalar da artmış durumda. Peki, kimler faizsiz kredi kullanabiliyor? Başvuru şartları neler? Hangi bankalar 0 faizli kredi imkanı sunuyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Sıfır faizli kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden sürüyor. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarının kapsamını genişleterek daha cazip rakamlar sunmaya başladı.
Faiz yükünden kurtulmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi, bu kampanyalara olan talebi artırırken, bankalar da arzı yükselterek rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi imkânı sunuyor? Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve kampanyalara dair tüm detaylar...
Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor.