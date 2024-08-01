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1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 1 Ağustos 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.  

Peki, 1 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ağustos 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45,00 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 23,28 TL

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1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44,86 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

LPG litre fiyatı: 22,81 TL

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1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45,70 TL

Motorin litre fiyatı: 44,18 TL

LPG litre fiyatı: 23,25 TL

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