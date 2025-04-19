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1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faizi oranlarındaki son durum merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 1 milyon 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. TCMB'nin faiz kararı sonrası gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi.

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? - Sayfa 2

Faiz kararı sonrası, haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? - Sayfa 3

Peki bankaların faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? - Sayfa 4

Haber Global'de yer alan habere göre 19 Nisan cumartesi günü itibarıyla banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle:

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