1 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faizi oranlarındaki son durum merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 1 milyon 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. TCMB'nin faiz kararı sonrası gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi.
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Faiz kararı sonrası, haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.
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Peki bankaların faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?
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