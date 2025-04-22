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  4. 1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar...

1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46 seviyesine çekmesinin ardından mevduat faizlerinde de hareketlenme oldu. En yüksek mevduat faizi bu hafta başında yüzde 50 olarak devam ederken, birçok bankada oranlar yüzde 48,50 - yüzde 49 bandına kadar çıktı. 22 Nisan 2025 Salı itibarıyla 1 milyon 500 bin TL'lik birikimini 1 aylık (32 gün) vadeli olarak değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların faiz teklifleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi...

1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 1

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 2

AKBANK 

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.553.096 TL
Net Kazanç 53.096 TL

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 3

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

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1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 4

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

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