1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor
Elektrik ve doğal gazda gelire esas fatura dönemi geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında detayları paylaştı. 1 milyon elektrik ve doğal gaz abonesinin faturası yeni sistem ile daha çok gelecek. Peki düzenleme ne zamana hayata geçirilecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV'de konuşan Bayraktar, mevcut desteklerin imkanlar doğrultusunda devam edeceğini ve ilerleyen dönemde gelir durumuna göre farklı bir faturalandırma modeline geçiş yapılabileceğini belirtti.
1 milyon aboneyi etkileyecek
Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda yapılan desteklerin gelecekte tüketim esaslı bir modele evrileceğini ifade etti.
"Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı bir destek modeline geçmek istiyoruz" diyen Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.