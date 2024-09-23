  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor

1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor

Elektrik ve doğal gazda gelire esas fatura dönemi geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında detayları paylaştı. 1 milyon elektrik ve doğal gaz abonesinin faturası yeni sistem ile daha çok gelecek. Peki düzenleme ne zamana hayata geçirilecek?

1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor - Sayfa 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

1 | 6
1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor - Sayfa 2

Habertürk TV'de konuşan Bayraktar, mevcut desteklerin imkanlar doğrultusunda devam edeceğini ve ilerleyen dönemde gelir durumuna göre farklı bir faturalandırma modeline geçiş yapılabileceğini belirtti.

2 | 6
1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor - Sayfa 3

1 milyon aboneyi etkileyecek

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda yapılan desteklerin gelecekte tüketim esaslı bir modele evrileceğini ifade etti. 

3 | 6
1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor - Sayfa 4

"Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı bir destek modeline geçmek istiyoruz" diyen Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

4 | 6