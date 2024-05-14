İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model bulunuyor
Türkiye'deki elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlar en ucuz elektrikli otomobilleri araştırıyor. Peki en ucuzları hangisi? İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller
Nisan ayında ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.
Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.
Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığı gözlemlendi.
İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller:
Dacia Spring - 885 bin TL