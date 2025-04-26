1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Bu hafta konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranları hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş, kredi hacminde de etkisini gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 18 Nisan ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 204 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 2 milyar liralık bir düşüş oldu.
Kredilerde 18 Nisan haftasında alt detaylara bakıldığında;
* Konut kredileri hacmi 3,23 milyar TL artarak 554,89 milyar TL’ye yükseldi.
* Taşıt kredileri hacmi 1,24 milyar TL gerileyerek 63,84 milyar TL oldu.
* İhtiyaç kredileri hacmi ise 4,74 milyar TL düştü ve 1 trilyon 585,27 milyar TL’ye çekildi.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarda en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,59 ile Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından veriliyor.
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 1 milyon TL konut kredisinin aykık ve toplam geri ödeme tablosu şöyle:
* Kredi Tutarı: 1 milyon TL
* Kredi Vadesi: 120 ay
* Kredi Oranı: %2,59
* Aylık Taksit: 27 bin 163 TL
* Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin TL