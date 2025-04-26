1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş, kredi hacminde de etkisini gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 18 Nisan ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 204 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 2 milyar liralık bir düşüş oldu.