1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri değişti. 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi merak ediliyor. İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.
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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu.
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