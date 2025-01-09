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  4. 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri değişti. 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi merak ediliyor. İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. 

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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 2

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu. 

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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %46,50

Net Getiri: 36.690 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.690 TL

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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 4

CEBTEB

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 41.819 TL
Vade Sonu Tutar: 1.041.819 TL

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