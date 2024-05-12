1 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?
Mevduat faizlerinin yükseltmesinin ardından hangi bankanın ne kadar faiz verdiği, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? ING, Türkiye Finans, Hayat Finans, TEB, Fibabank, Anadolubank, Denizbank, Odea, N Kolay 1 milyon TL faiz oranları ve 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankalara göre mevduat faizi oranları...
ING
Faiz oranı: %55
Net kazanç: 44.480,87 TL
Vade sonu tutar: 1.044.480,87 TL
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Türkiye Finans
Kar payı oranı: %50
Net kazanç: 40.437,16 TL
Vade sonu tutar: 1.040.437,16 TL
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Hayat Finans
Kar payı oranı: %52,46
Net kazanç: 42.426,67 TL
Vade sonu tutarı: 1.042.426,67 TL
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TEB
Faiz oranı: %58
Net kazanç: 46.907,1 TL
Vade sonu tutar: 1.046.907,1 TL
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