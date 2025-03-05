1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı alması beklenirken, bu gelişmenin mevduat faizlerinde de düşüşe neden olacağı öngörülüyor. Buna rağmen bankalar, TL mevduat hesaplarına yatırım yapan müşterilerine politika faizinin üzerinde oranlar sunmaya devam ediyor. Peki, en yüksek faiz hangi bankada? İşte detaylar…
Yatırımcıların Türk Lirası mevduata olan ilgisi arttı. Borsa ve döviz gibi yatırım araçları yerine sabit getiri arayan yatırımcılar, mevduatı tercih etti. Ancak yüksek faiz ortamında cazip bir getiri sunan mevduat, giderek eski çekiciliğini yitirmeye başladı.
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 45’e düşürmesinin ardından, perşembe günü açıklanacak ve yeniden indirime gidilmesi beklenen faiz kararıyla birlikte mevduat getirilerinin daha da zayıflayabileceği öngörülüyor.
Mevduat faizleri değerlendirildiğinde, yüzde 48'e kadar yıllık getiri sağlayan bankalar bulunuyor. Parasını TL mevduatta değerlendirmek isteyenler Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, önümüzdeki aylarda da oluşacak faiz indirimi beklentileri de göz önüne alınarak mevduat vadelerini ayarlamaları gerekiyor.
STOPAJ ORANLARI ARTTI
Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve bu tarihte yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla değiştirilebilir.