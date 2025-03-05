1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve bu tarihte yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla değiştirilebilir.