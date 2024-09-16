1 paket sigaranın kaç TL'si vergiden oluşuyor? Uzmanı hesapladı...
Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi. Paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bir hesaplamada bulundu.
Sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bingöl, bir paket sigaranın kaç TL'sinin vergiden oluştuğunu hesapladı.