10 bin TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş can yaktı! Emekliye ek zam ne zaman yapılacak?
10 bin TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkan yüzde 24,73'lük zam sonrası 10 bin TL alan emekli maaşları kök maaşa takılarak zam almamıştı. AK Parti harekete geçti. Ek zam için çalışmalar başladı. Peki emekliye ek zaman ne zaman, 10 bin TL emekli ne kadar olacak?
10 bin TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon rakamlarından sonra 4A, 4B ve 4C emeklileri yüzde 24,73 zam elde etmişti. Ancak en düşük emekli maaşlarına eklenen bu zam oranı 10 TL'yi kök maaş detayı nedeniyle geçemedi. Hal böyle olunca emekli maaşı 10 bin TL olan emekliler tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan bu tepkilerden sonra AK Parti harekete geçti. Maaşı 10 bin TL'yi geçmeyen 1.8 milyon emekli için ek zam çalışmaları başladı. Peki kök maaş nedir, 10 TL maaşı olan emekli ne kadar alacak, emekliye ek zaman ne zaman? İşte tüm detaylar.
10 BİN TL ALAN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesinden sonra ortaya çıkan kök maaş detayı can sıkmaya devam ediyor. Toplamda 1.8 milyon emekli yüzde 24,73'lük zam sonra 10 bin TL'yi geçemedi. Hal böyle olunca kök maaş ayrıntısı "0" lira maaş zammına denk geldi. Eğer maaşınız kök maaş haricinde 10 bin TL ise zamdan sonra şu halini aldı:
Kök maaş: 10.000
Yüzde zam: 12.473
Yüzde 4 ek ödeme: 499
Toplam maaş: 12.972
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Peki ya kök maaşının 7.500, 8.000 TL ise? İşte sıkıntı burada başlıyor. Peki kök maaşı 7 bin 500, 8 bin TL olan emekli ne kadar alacak?
7500 TL KÖK MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Kök maaşı 7500 TL olan emekli vatandaş, yüzde 24,73'lük zammın ardından toplamda 1.854,75 TL zam alıyor. Bu da 10 bin TL'yi geçmediği için esasında hiç zam almamış oluyor.