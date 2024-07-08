10 bin TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş can yaktı! Emekliye ek zam ne zaman yapılacak?

10 bin TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon rakamlarından sonra 4A, 4B ve 4C emeklileri yüzde 24,73 zam elde etmişti. Ancak en düşük emekli maaşlarına eklenen bu zam oranı 10 TL'yi kök maaş detayı nedeniyle geçemedi. Hal böyle olunca emekli maaşı 10 bin TL olan emekliler tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan bu tepkilerden sonra AK Parti harekete geçti. Maaşı 10 bin TL'yi geçmeyen 1.8 milyon emekli için ek zam çalışmaları başladı. Peki kök maaş nedir, 10 TL maaşı olan emekli ne kadar alacak, emekliye ek zaman ne zaman? İşte tüm detaylar.