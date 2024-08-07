10 kurumdan Ford Otosan’da bilanço değerlendirmesi

Ford Otosan (FROTO) 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem kârı Foreks Haber Anketinde 6 miyar 946 milyon beklentiye karşın 5 milyar 975 milyon 514 bin TL oldu. 6 aylık konsolide net dönem karını 15 milyar 702 milyon 728 bin TL olarak açıklarken, önceki dönemde kâr 19 milyar 397 milyon 35 bin TL olmuştu.

Analistlerin hedef fiyat ve önerileri de şu şekilde gerçekleşti: