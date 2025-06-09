10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı on milyonu aşan 20 hisse belli oldu.
Milyonlarca yatırımcının kazancını değerlendirdiği ve çoğunluğun da temettü emekliliği planladığı Borsa İstanbul’da en çok tercih edilen hisseler belli oldu.
Yatırımcıların ağırlıkla tercih ettiği hisselere ilişkin bilginin yer aldığı rotaborsa.com’daki listeye göre en çok yatırımcı TUPRS hissesinde bulunuyor.
YATIRIMCININ TERCİH ETTİĞİ 20 HİSSE
Borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse aşağıdan yukarıya şu şekilde: