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  4. 10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi.

10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi.

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı on milyonu aşan 20 hisse belli oldu.

10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi. - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcının kazancını değerlendirdiği ve çoğunluğun da temettü emekliliği planladığı Borsa İstanbul’da en çok tercih edilen hisseler belli oldu.

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10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi. - Sayfa 2

Yatırımcıların ağırlıkla tercih ettiği hisselere ilişkin bilginin yer aldığı rotaborsa.com’daki listeye göre en çok yatırımcı TUPRS hissesinde bulunuyor.

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10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi. - Sayfa 3

YATIRIMCININ TERCİH ETTİĞİ 20 HİSSE

 Borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse aşağıdan yukarıya şu şekilde:

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10 milyondan fazla yatırımcı tercih ediyor * Borsa İstanbul’un en değerli 20 hissesi. - Sayfa 4

20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Yatırımcı sayısı
277.158

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