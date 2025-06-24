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  4. 10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu

10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde 10 şirket temettü kararını duyurdu.

10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Borsada temettü süreci hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da 24 Haziran Salı günü, halka açık 10 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 

İşte 10 şirketin temettü kararı...

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10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN)
Genel kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO)
Genel kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)
Genel kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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