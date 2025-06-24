10 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde 10 şirket temettü kararını duyurdu.
Borsada temettü süreci hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da 24 Haziran Salı günü, halka açık 10 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
İşte 10 şirketin temettü kararı...
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Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN)
Genel kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
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