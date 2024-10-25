10 soru 10 cevap: İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ayrıntıları...
Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek, bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.
15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:
1 - İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?
Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.
2 - Bireysel ilanlar nasıl verilecek?
Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.
3 - İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?
Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.