10 soru 10 cevap: İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ayrıntıları...

2 - Bireysel ilanlar nasıl verilecek?

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.