10 soru 10 cevap: Kısmen Ödeme Uygulamasında merak edilenler...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak. Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Kısmen Ödeme Uygulamasında en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
Soru 1: Kısmen Ödeme Uygulaması nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarında biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.
Soru 2: Hesaplarımdaki birikimin ne kadarını alabilirim, nereye başvurmalıyım?
Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.
Soru 3: Başvuru talebim ne zaman sonuçlanır?
Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilir.
Soru 4: Kısmen ödeme başvurusunda aranan şartlar nelerdir?
- Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.
- Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.
- Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.
- Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.