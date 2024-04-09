10 soru 10 cevap: Kısmen Ödeme Uygulamasında merak edilenler...

Soru 4: Kısmen ödeme başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

- Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

- Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

- Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.

- Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.