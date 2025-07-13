10 soru - 10 cevap: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında tüm merak edilenler...

Böylece, daha fazla kişinin yapılandırmadan yararlanması sağlanacak. Buna göre, artık sadece asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kart sahipleri de yapılandırmadan yararlanabilecek.

İhtiyaç kredisi olup, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken vatandaşlar da kapsamda. Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterilerine de imkân tanınıyor.

İşte yapılandırmanın detayları…