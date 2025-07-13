10 soru - 10 cevap: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında tüm merak edilenler...
Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlusunu sevindirecek karar önceki gün yayınlandı. Yapılandırma başvuruları 3 ay içinde yapılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) borçların 48 ayla yapılandırılması kararı aldı. İşte merak edilen detaylar...
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödemekte zorlananlar için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) borçların 48 ayla yapılandırılması kararı aldı. Kararla daha önce 60 ay olan vadelendirme süresi kısalırken, yapılandırma kapsamı genişletildi.
Böylece, daha fazla kişinin yapılandırmadan yararlanması sağlanacak. Buna göre, artık sadece asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kart sahipleri de yapılandırmadan yararlanabilecek.
İhtiyaç kredisi olup, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken vatandaşlar da kapsamda. Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterilerine de imkân tanınıyor.
İşte yapılandırmanın detayları…
1- Borçlar kaç ayda ödenecek?
BDDK, borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun buldu. Daha önce kredi kartı borcunda yapılandırma 60 ay vadeyle yapılıyordu. BDDK bu kez vade ve başvuru sürelerini kısaltıp, daha az maliyetli, hızlı bir süreç öngördü.