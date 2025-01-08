10 soru 10 cevap: Özel okul fiyatlarında son durum... Zam oranı ne kadar olacak?
Her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1.6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikâyetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar, özellikle sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar...
1 - ZAM ORANI EN FALZ NE KADAR OLABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54,8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.
2 - ORAN YUVARLANABİLİR Mİ?
Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 54.8'in üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 55'e yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul 2025-2026 dönemi için ücretini en fazla 154 bin 800 TL yapabilir.
3 - BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM NE KADAR?
Öte yandan yüzde 54.8'lik artış oranı yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dâhil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Geçen yıl 300-400 bin TL olan bir lisenin 2025-2026 yılında ücretini 3-4 kat artırması mümkün. Bazı okulların ilkokul 1'inci sınıf kayıtları 850 bin TL'ye dayandı.