10 soru 10 cevap: Özel okul fiyatlarında son durum... Zam oranı ne kadar olacak?

1 - ZAM ORANI EN FALZ NE KADAR OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54,8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.