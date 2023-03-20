10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi, merak edilen sorulara yanıt içeriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan binaların kentsel dönüşümünlerine destek sağlamak amacıyla doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması hedeflenen yeni destek paketini 17 Mart'ta devreye aldı. Yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar devam ederken bu çerçevede uygun finansman imkanları sağlanıyor.