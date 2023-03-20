10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Kentsel dönüşümde kat maliklerine, yüklenici firmalara ve müteahhitlere yönelik hazırlanan kredi destek paketiyle ilgili merak edilen sorulara bakanlıktan açıklama geldi. Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak? Kiracılar bu krediden yararlanabilir mi? İkinci daire için başvuru yapılabilir mi? Faiz oranları ne kadar? 10 maddede tüm bu soruların yanıtları...
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgenin yeniden yapılandırılması düzenlenen Kentsel Dönüşüm Kredisi verileceği açıklanmıştı.
Kredi destek paketiyle ilgili merak edilen sorular ışığında hızırlanan 10 maddelik açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesaplarından duyruldu.
10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi, merak edilen sorulara yanıt içeriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan binaların kentsel dönüşümünlerine destek sağlamak amacıyla doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması hedeflenen yeni destek paketini 17 Mart'ta devreye aldı. Yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar devam ederken bu çerçevede uygun finansman imkanları sağlanıyor.
Peki Kentsel Dönüşüm Finansman Paketinde neler var?
Kredi paketi çerçevesinde, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketinde kamuoyu tarafından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında şu soru ve cevaplarına yer verildi: