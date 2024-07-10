10 ile 26 yıl çalışanın emekli maaşı aynı: Emekli aylığını hesaplama sisteminde reform bekleniyor

EN DÜŞÜK MAAŞ UYGULAMASI SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNMADI

Bu düşüşü engelleyebilmek için ödenmekte olan aylık miktarlarının yapılan yasal düzenlemelerle birlikte seyyanen ya da yüksek oranlarda artırılmaya başlandığını kaydeden Üvedi, yüksek aylık artışlarının da soruna çözüm üretememesi nedeniyle 2019 yılında 1.000 TL ile başlayıp şu an 10.0000 TL’ye yükselen en düşük aylık ödenmesi uygulamasının getirildiğini belirtti.