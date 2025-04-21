100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Geçen hafta mevduat faizinde en yüksek yüzde 50 oranı görülmüştü. Bu hafta başında da en yüksek oran olarak yüzde 50 devam ediyor. Ancak birçok banka, mevduat oranını yüzde 48,50 - yüzde 49,00 bandına kadar yükseltti.