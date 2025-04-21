100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte güncel rakamlar...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46 seviyesine çekmesinin ardından mevduat faizlerinde de hareketlenme oldu. En yüksek mevduat faizi bu hafta başında yüzde 50,00 olarak devam ederken, birçok bankada oranlar yüzde 48,50 - yüzde 49,00 bandına kadar yükseldi. Son 4 haftada 1 milyon TL’nin getirisi ise yaklaşık 4 bin TL arttı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası geçen hafta politika faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı. TL’nin getirisi son haftaların en yüksek seviyesine ulaşırken, dikkatler mevduat faizlerine çevrildi.
Geçen hafta mevduat faizinde en yüksek yüzde 50 oranı görülmüştü. Bu hafta başında da en yüksek oran olarak yüzde 50 devam ediyor. Ancak birçok banka, mevduat oranını yüzde 48,50 - yüzde 49,00 bandına kadar yükseltti.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 21 Nisan 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
* Alternatif Bank VOV Hesap: %50,00
* Denizbank Kaptan Hesap (Günlük Vadeli): %49,00
* HSBC Standart Vadeli: %49,00
* Odea Oksijen Hesap (Günlük Vadeli): %49,00
* Anadolubank Renkli Hesap: %49,00
* TEB Marifetli Hesap: %48,50
* QNB Kazandıran Günlük Hesap: %48,50
* ON Dijital: %48,50
* Türkiye Finans Günlük Hesap: %48,50