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  4. 100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri)

100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri)

TL mevduat hesapları yüksek faiz fırsatları ile para kazandırmaya devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi bankalar hangileri? İşte Hangikredi verilerine göre Mart 2024'te en yüksek mevduat faizi oranlarına sahip bankalar ve 100 bin TL'lik bir mevduat hesabı üzerinden sağlanabilecek kazançlar şöyle...

100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri) - Sayfa 1

TEB

Marifetli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %24,5

Vade: 92 gün

Net kazanç: 5.850,55 TL

Vade sonu: 105.850,55 TL

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100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri) - Sayfa 2

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %35

Vade: 92 gün

Net kazanç: 8.357,92 TL

Vade sonu: 108.357,92 TL

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100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri) - Sayfa 3

ANADOLU BANK

Renkli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %37

Vade: 92 gün

Net kazanç: 8.835,52 TL

Vade sonu: 108.835,52 TL

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100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri) - Sayfa 4

FİBA BANK

Kiraz Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %41

Vade: 92 gün

Net kazanç: 9.790,71 TL

Vade sonu: 109.790,71 TL

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