100 bin TL deyip geçmeyin! Banka banka mevduat faizi oranları (Mart 2024 mevduat faizleri)
TL mevduat hesapları yüksek faiz fırsatları ile para kazandırmaya devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi bankalar hangileri? İşte Hangikredi verilerine göre Mart 2024'te en yüksek mevduat faizi oranlarına sahip bankalar ve 100 bin TL'lik bir mevduat hesabı üzerinden sağlanabilecek kazançlar şöyle...
TEB
Marifetli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %24,5
Vade: 92 gün
Net kazanç: 5.850,55 TL
Vade sonu: 105.850,55 TL
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ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %35
Vade: 92 gün
Net kazanç: 8.357,92 TL
Vade sonu: 108.357,92 TL
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ANADOLU BANK
Renkli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %37
Vade: 92 gün
Net kazanç: 8.835,52 TL
Vade sonu: 108.835,52 TL
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FİBA BANK
Kiraz Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %41
Vade: 92 gün
Net kazanç: 9.790,71 TL
Vade sonu: 109.790,71 TL
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