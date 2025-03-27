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  4. 100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...

100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...

İhtiyaç kredilerinde son dakika haberi! Geçe hafta 36 ay vadede yüzde 2,99’a kadar gerileyen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 3,19’a yükseldi. Piyasada yaşanan son gelişmelerle faizlerin artması, kredilere de yansıdı. Son durumda en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada? 100 bin TL’nin geri ödeme tabloları nasıl oluştu? İşte detaylar...

100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 1

Piyasalarda yaşanan son türbülansın ardından faiz oranlarında yaşanan yükseliş, kredilere de yansımaya başladı. Geçen hafta 36 ay vadede %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta %3,19 seviyesine çıktı.

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100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 2

Böylece tüketicilerin de en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olarak öne çıkan 100 bin TL kredi/36 ay vade geri ödemesinde yükseliş gerçekleşti.

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100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 3

EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

27 Mart 2025 itibarıyla bankalar tarafından “36 vadede” sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor:

-Denizbank: %3,19

-QNB: %3,24 

-Türkiye Finans: %3,42 (Kâr Payı oranı)

-ON Dijital: %3,49

-ING: 3,79

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100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 4

100 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %3,19 (Denizbank)

-Kredi Taksiti: 5 bin 397 TL 

-Toplam Geri Ödeme: 194 bin 286 TL

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