100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...
İhtiyaç kredilerinde son dakika haberi! Geçe hafta 36 ay vadede yüzde 2,99’a kadar gerileyen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 3,19’a yükseldi. Piyasada yaşanan son gelişmelerle faizlerin artması, kredilere de yansıdı. Son durumda en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada? 100 bin TL’nin geri ödeme tabloları nasıl oluştu? İşte detaylar...
Piyasalarda yaşanan son türbülansın ardından faiz oranlarında yaşanan yükseliş, kredilere de yansımaya başladı. Geçen hafta 36 ay vadede %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta %3,19 seviyesine çıktı.
Böylece tüketicilerin de en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olarak öne çıkan 100 bin TL kredi/36 ay vade geri ödemesinde yükseliş gerçekleşti.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI
27 Mart 2025 itibarıyla bankalar tarafından “36 vadede” sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor:
-Denizbank: %3,19
-QNB: %3,24
-Türkiye Finans: %3,42 (Kâr Payı oranı)
-ON Dijital: %3,49
-ING: 3,79