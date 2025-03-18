100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından kredi piyasası da hareketlendi. ‘En düşük ihtiyaç kredisi’ aramaları hızlanırken; tüketicilerin karşısına aynı vadede farklı oranlar çıkıyor. 100 bin TL için 24 ayda en düşük oran %2,99 olurken; 200 bin TL kredi için aynı vadede en uygun oran %3,24 olarak sunuluyor. En düşük oranlar hangi bankada? Geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? İşte detaylar...
Kredi faizlerinde düşüş süreci devam ederken, tüketicilerin en çok tercih ettiği “ihtiyaç kredileri” cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bankalarca uygulanan faiz oranlarına bakıldığında, vade sayısı aynı olmasına rağmen, talep edilen kredi miktarı arttıkça, faiz oranının da yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.
DİKKAT ÇEKEN FARK
18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadede 100 bin TL kredi talep eden bir tüketici, en düşük %2,99 oranla karşılaşabiliyor. Ancak yine 12 ayda talep edilen kredi tutarı 200 bin TL’ye çıkınca, kredi faiz oranı da %3,24’e kadar yükseliyor.
Son rakamlara göre geri ödeme tabloları şöyle oluşuyor:
100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 24 Ay
-Kredi Oranı: %2,99
-Banka: ON Dijital
-Aylık Taksit: 6 bin 483 TL
-Toplam Geri Ödeme: 156 bin 167 TL