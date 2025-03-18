100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...

DİKKAT ÇEKEN FARK

18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadede 100 bin TL kredi talep eden bir tüketici, en düşük %2,99 oranla karşılaşabiliyor. Ancak yine 12 ayda talep edilen kredi tutarı 200 bin TL’ye çıkınca, kredi faiz oranı da %3,24’e kadar yükseliyor.

Son rakamlara göre geri ödeme tabloları şöyle oluşuyor: