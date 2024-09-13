100 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste
Paraya ihtiyacı olanlar 'Hangi banka uygun faizli kredi veriyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık ödemesi ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte yanıtı..
Geçen hafta 1-3 ay vadeli ortalama bileşik Türk Lirası mevduat faizi düşerek yüzde 59,3'e indi.
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Aynı zaman diliminde ihtiyaç kredisi faizi iki ayda 6,3 puan azalarak yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye geriledi.
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Kredi ihtiyacı olanlar düşük faizli seçenekleri araştırırken, bankaların sunduğu faiz oranları da belli oldu.
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Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL'nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
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