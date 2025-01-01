100 bin TL'lik yatırım en çok nerede kazandırdı? Altın mı, dolar mı, euro mu, borsa mı, kripto mu?
2024'ün başında 100 bin TL ile yapılan yatırımlar, altın, dolar, euro, borsa ve kripto paralarda farklı oranlarda kazançlar elde ederken, en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.
2024'ün başında 100 bin TL'si olan bir kişinin parası, 2024'ün sonunda enflasyon sebebiyle 55 bin TL seviyesine düşmüş durumda.
Peki Türkiye'deki bu yüksek enflasyon karşısında yatırımcılar parasının değerini nasıl korudu ya da nasıl kâr elde etti?
Dolar (18 bin 181 TL)
2024’ün başında Dolar/TL kuru 29,7’den işlem görüyordu. Yani 100 bin TL ile 3367 Amerikan Doları alınabiliyordu. Yıl sonunda ise Dolar/TL kuru 35,1’den kapandı.
2024’ün başında 100 bin TL ile 3367 dolar satın alanların parası yılın sonunda 18 bin 181 TL kâr ile 118 bin 181 TL’ye yükseldi.