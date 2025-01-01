100 bin TL'lik yatırım en çok nerede kazandırdı? Altın mı, dolar mı, euro mu, borsa mı, kripto mu?

2024'ün başında 100 bin TL'si olan bir kişinin parası, 2024'ün sonunda enflasyon sebebiyle 55 bin TL seviyesine düşmüş durumda.

Peki Türkiye'deki bu yüksek enflasyon karşısında yatırımcılar parasının değerini nasıl korudu ya da nasıl kâr elde etti?