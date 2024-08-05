100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Ekonomideki gelişmeler ve dalgalı piyasa koşulları, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Dolar rekor tazelerken mevduat faizlerinin getirisi ne oldu?
Bankalar, yatırımını Türk Lirasında tutmak isteyen müşterileri için vadeli mevduat hesaplarına yönelik cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor.
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Dolar, TL karşısında rekor tazelerken mevduat faizlerindeki durum merak konusu oldu. 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
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Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL
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Denizbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL
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