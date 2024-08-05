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  4. 100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?

100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Ekonomideki gelişmeler ve dalgalı piyasa koşulları, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Dolar rekor tazelerken mevduat faizlerinin getirisi ne oldu?

100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 1

Bankalar, yatırımını Türk Lirasında tutmak isteyen müşterileri için vadeli mevduat hesaplarına yönelik cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. 

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100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 2

Dolar, TL karşısında rekor tazelerken mevduat faizlerindeki durum merak konusu oldu. 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

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100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 3

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL

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100 bin TL'nin aylık getirisi uçtu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 4

Denizbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL

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