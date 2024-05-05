Elazığ'da 100 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar

Biz göçer hayvancılık yaptığımız için mecburen dışarıya yaya gitmek zorundayız. Gittiğimiz yaylalar da 1 ay sonra açılacak. 1 ay bizim için büyük bir zamandır. Bu 1 ayı yolda geçirerek yaya gitmemiz lazım. Bunun da önünü kapatmışlar. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Erzurum'a yaya gidişlerini kapattıkları için zor durumdayız. 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar küçükbaş hayvanlar, Elazığ'da iklimsel şartlardan dolayı kalamıyor" dedi.