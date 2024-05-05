Elazığ'da 100 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar
Elazığ'da 100 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulunamıyor. Bu durumda hayvancılığın bitme noktasında olduğu ifade edilirken yetiştiriciler, mera ve çalışan eleman istediklerini dile getirdi.
Elazığ'da, 100 bin lira maaşla çalışacak bir çoban bulunamıyor. Bu durum, hayvancılığın sona erme noktasına geldiğini ifade ederken yetiştiriciler, mera ve çalışan eleman eksikliği konusunda endişelerini dile getirdi.
Havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla geçinen aileler ve çiftçiler, yayla ve meralara gitmeye hazırlanıyor.
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, hayvan yetiştiricilerinin 1 Mayıs ile 1 Haziran arasında çevre illerdeki mera ve yaylalara yaya gitmelerinin valilik kararıyla yasaklandığını ifade etti. Sezer, "Küçükbaş hayvancılık içeride olmaz. Elazığ Valiliği'nin yayınladığı bir kararname var; 'Küçükbaş hayvanlar yaylaya yaya gitmeyecek" dedi.
Biz göçer hayvancılık yaptığımız için mecburen dışarıya yaya gitmek zorundayız. Gittiğimiz yaylalar da 1 ay sonra açılacak. 1 ay bizim için büyük bir zamandır. Bu 1 ayı yolda geçirerek yaya gitmemiz lazım. Bunun da önünü kapatmışlar. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Erzurum'a yaya gidişlerini kapattıkları için zor durumdayız. 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar küçükbaş hayvanlar, Elazığ'da iklimsel şartlardan dolayı kalamıyor" dedi.