100 milyar dolar kulübü: Bezos, Buffett, Musk ve en yüksek net değere sahip 10 kişi

Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates ve Buffett... Onlar 100 milyar dolar kulübünün en bilindik üyeleri. Daha önce listede olan Reliance Industries'den Mukesh Ambani, enerji ve perakende bölümleri de dahil olmak üzere temel işlerindeki zorluklar nedeniyle net değerinin 100 milyar doların altına düştüğünü gördü. Şu anda tahmini 90,5 milyar dolarlık bir servete sahip. Carlos Slim Helú'nun net değeri de Şubat 2025 itibarıyla 102 milyar dolardan 80,5 milyar dolara düştü.