100 milyar dolar kulübü: Bezos, Buffett, Musk ve en yüksek net değere sahip 10 kişi
Zenginlerin daha da zenginleştiği zamansız bir hikayede, 2025 itibarıyla 100 milyar dolardan fazla serveti olan 13 milyarder var. Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates ve Buffett gibi tanıdık isimlerin yanında aslında liste oldukça tanıdık. İşte dünyanın en zengin 13 kişisi ve 100 milyar dolarlık kulübün tek üyeleri…
Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates ve Buffett... Onlar 100 milyar dolar kulübünün en bilindik üyeleri. Daha önce listede olan Reliance Industries'den Mukesh Ambani, enerji ve perakende bölümleri de dahil olmak üzere temel işlerindeki zorluklar nedeniyle net değerinin 100 milyar doların altına düştüğünü gördü. Şu anda tahmini 90,5 milyar dolarlık bir servete sahip. Carlos Slim Helú'nun net değeri de Şubat 2025 itibarıyla 102 milyar dolardan 80,5 milyar dolara düştü.
Bu da bizi Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates ve Buffett gibi tanıdık isimlerle birlikte her zamanki zenginlik listesiyle baş başa bırakıyor. İşte dünyanın en zengin 13 kişisi ve 100 milyar dolarlık kulübün tek üyeleri...
1. Elon Musk
Net Değer: 384 milyar dolar
Servetin Kaynağı: Tesla, SpaceX
Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda neredeyse yarı yolda. Dünyanın en büyük mikrofonlarından birine sahip olan Musk, gündemden düşmüyor. Hemen hemen her köşede hakkında süren tartışmalara rağmen serveti ve şirketleri her zaman toparlanma eğiliminde oldu.
2. Mark Zuckerberg
Net Değer: 250 milyar dolar
Zenginlik Kaynağı: Meta (eski adıyla Facebook)
20'li yaşlarının başından beri milyarder olmasına rağmen, Zuckerberg geçen yıl Meta Platforms Inc'in hisselerinin üç katına çıkması sayesinde hiç bu kadar zengin olmamıştı. Meta hissesi kazanma serisini sürdürdükten sonra 2025'te 40 milyar dolar daha zengin. Zuckerberg'in platformlarının yapay zeka hedeflerine yönelik yatırımcıların ilgisi sayesinde hisseler bu yıl yüzde 17'den fazla arttı.