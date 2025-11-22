1+1 konutta en fazla kazanç sağlayan illerin listesi şaşırttı
Türkiye genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlara bakıldığında 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira bedeli dikkate alındığında listede ilk sıradaki iller şaşırttı. İşte 1+1 konutta en fazla kazanç sağlayan illerin listesi...
Türkiye’de bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşirken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2’lik artışa işaret etti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yurt genelinde 30 büyükşehirdeki fiyatlara bakıldığında 1+1 dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon 414 bin TL’den başlıyor ve 4 milyon 374 bin TL’ye kadar çıkıyor.
