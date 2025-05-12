12 ay vadeli 400 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu! İşte banka banka faiz oranları
12 Mayıs 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nasıl? İhtiyaç kredisi faizlerinde 12 ay vadeyle yükseliş gözlemlenirken, 400 bin TL'nin geri ödemesi netleşti. Peki, en düşük kredi faiz oranları hangi bankalarda sunuluyor? 12 ay vadeli 400 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46'ya çıkarmasının ardından, bankaların kredi faiz oranları yeniden gündeme geldi.
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İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. 12 Mayıs 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 400 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı banka banka şöyle şekillendi:
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