12 banka birden güncelledi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Mayıs ayında emekli promosyon kampanyaları yenilendi ve kamu bankalarındaki yükselen promosyon tutarları özel bankaları da harekete geçirdi. Sonuç olarak, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankanın yaptığı konusunda detaylı bilgiler bulunuyor. Ödemeler 18 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte en yüksek promosyon ödemesi sunan bankalar...
Emekli promosyonları, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ek gelir fırsatı sunarken, her emeklinin ilgisini çekiyor. En yüksek emekli promosyon tutarı olan 18.000 TL'yi veren bankaların hangileri olduğu merak konusu. Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi bankaların emekli promosyon kampanyaları da bu dikkat çekici konular arasında yer alıyor.
12 Bankanın emekli promosyon kampanyaları
Garanti BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.
Garanti BBVA'da emekli maaşı;
• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL
tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Halkbank
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL