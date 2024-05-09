12 banka birden güncelledi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Emekli promosyonları, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ek gelir fırsatı sunarken, her emeklinin ilgisini çekiyor. En yüksek emekli promosyon tutarı olan 18.000 TL'yi veren bankaların hangileri olduğu merak konusu. Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi bankaların emekli promosyon kampanyaları da bu dikkat çekici konular arasında yer alıyor.