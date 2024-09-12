12 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak, çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL'lik fiyat düşüşü yaşanmıştı.

Peki, 12 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 12 Eylül 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: