125 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasının ardından Elinde nakit parası olanlar bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladı. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne durumda? İşte banka banka güncel oranlar...
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasının ardından yatırımcılar bankaların faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.
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