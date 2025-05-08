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  4. 14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor

14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor

Borsanın değerli şirketleri arasında bulunan 14 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü kararını açıklayan şirketlerin çoğunluğu yatırımcısını üzdü.

14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esmeye devam ediyor. Onlarca şirket temettü dağıtıp dağıtmayacağını açıklarken kar payı dağıtımı yapanlar dikkatleri üzerinde topladı.

Rotaborsa.com’daki habere göre temettü kararı açıklayan 14 şirket şöyle:

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14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor - Sayfa 2

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak
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14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor - Sayfa 3

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak Kâr payından karşılanmak üzere %5 pay dağıtılacak
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14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor - Sayfa 4

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak
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