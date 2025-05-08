14 şirket temettü kararını açıkladı ; Milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşıyor
Borsanın değerli şirketleri arasında bulunan 14 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü kararını açıklayan şirketlerin çoğunluğu yatırımcısını üzdü.
Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esmeye devam ediyor. Onlarca şirket temettü dağıtıp dağıtmayacağını açıklarken kar payı dağıtımı yapanlar dikkatleri üzerinde topladı.
Rotaborsa.com’daki habere göre temettü kararı açıklayan 14 şirket şöyle:
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Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
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MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|Kâr payından karşılanmak üzere %5 pay dağıtılacak
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