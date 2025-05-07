14 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bay Döner, Ziraat GYO...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Çarşamba günü, 14 şirket temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 7 Mayıs tarihinde 14 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 14 şirketin temettü kararı...
Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR)
Şirket, pay başına brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 31 Aralık’a kadar