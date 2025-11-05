  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, atama bekleyen binlerce adayın ortak odak noktası durumuna geldi. Başvuru tarihleri ve atama takvimi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek - Sayfa 1

Beklenenden de fazla ilgi gören bu aşamada, öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda kritik bir dönemece işaret ediyor.

1 | 15
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek - Sayfa 2

Adayların merakla beklediği "15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" ve "Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının yanıtları, yayımlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ile ortaya çıktı.

2 | 15
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek - Sayfa 3

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, atama bekleyen binlerce adayın odak noktası haline geldi.

3 | 15
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek - Sayfa 4

MEB'in yayımladığı 2025 sözleşmeli öğretmenlik kılavuzuna göre, 15 bin öğretmen adayını ilgilendiren atama takvimi şu şekilde belirlendi:

4 | 15