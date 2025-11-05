15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek

Adayların merakla beklediği "15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" ve "Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının yanıtları, yayımlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ile ortaya çıktı.