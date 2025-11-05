15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri açıklandı; Sadece 4 gün sürecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, atama bekleyen binlerce adayın ortak odak noktası durumuna geldi. Başvuru tarihleri ve atama takvimi belli oldu
Beklenenden de fazla ilgi gören bu aşamada, öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda kritik bir dönemece işaret ediyor.
Adayların merakla beklediği "15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" ve "Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının yanıtları, yayımlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ile ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, atama bekleyen binlerce adayın odak noktası haline geldi.