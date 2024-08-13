15 Eylül'den itibaren emlakta yeni dönem başlıyor: Ev sahibi emlakçıyı e-devlet'ten yetkilendirecek
Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'nci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması yakın zamanda devreye alınacak.
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilan platformlarına getirilen, ilan verenin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkisini doğrulama yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu. Sistemin 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması, emlak ilanları için yakında devreye alınacak.
Gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenleme
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de yaptığı bir toplantıda; “15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek. Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz. Önce emlak ile ilgili olanı yayınlayacağız. Kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da bunu otomotiv sektöründe uygulayacağız" dedi.
Emlakçılar ev sahibine yetki belgesi numarasını verecek
Uygulama hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalya Emlakçılar Ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası (ANEKO) Başkanı İsmail Çağlar, kimlik doğrulama uygulaması öncesi kendilerinin de emlak sektöründe yaşanan sorunlar hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüklerini, bu kapsamda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin devreye girdiğini söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:
“Daha önce bu uygulamanın hayata geçmesi, kimlik doğrulamanın olması için, bakanımızla görüştük. Yetki belgesi olmadan herkes emlakçılık yapabiliyor, bu sorunumuza dair kimlik doğrulama geldi. Şimdi yetkilendirme geliyor. 15 Eylül 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında emlakçılık yapan kişilere yetkilendirme almadan emlakçılık yapmamaları üzerine uyarıda bulunulacak, 5 aylık süre içerisinde vatandaşlar da bilgilendirilecek. Kamu spotları hazırlanmaya başlandı. 1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek, ev sahibine yetki belgesi numaramızı vereceğiz ve bizi e devlet üzerinden yetkilendirecek. Biz bu şekilde yayın yapabileceğiz.”