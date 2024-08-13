15 Eylül'den itibaren emlakta yeni dönem başlıyor: Ev sahibi emlakçıyı e-devlet'ten yetkilendirecek

Gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de yaptığı bir toplantıda; “15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek. Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz. Önce emlak ile ilgili olanı yayınlayacağız. Kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da bunu otomotiv sektöründe uygulayacağız" dedi.