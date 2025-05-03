  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek

15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek

Borsadaki değerli şirketlerin de aralarında bulunduğu 15 şirket yatırımcısına temettü ödemesi yapacak

15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek - Sayfa 1

Borsa İstanbul’daki 15 şirket yatırımcısını temettüyle güldürecek. Dev şirketlerin kar dağıtımıyla yatırımcısını sevindireceği karar ilgiyle karşılandı.

1 | 17
15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek - Sayfa 2

BİM, Aselsan ve SDT Uzay ve Savunma Teknoloji şirketleri gibi dev markaların temettü kararına ilişkin haberin yer aldığı rotaborsa.com’daki listenin tamamı şöyle:

2 | 17
15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek - Sayfa 3

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul
(2 taksit)		 0,0855189 TL
0,0855189 TL		 0,0726910 TL
0,0726910 TL		 Açıklanmadı
3 | 17
15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek - Sayfa 4

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul
(3 taksit)		 3,9525691 TL
3,9525691 TL
4,9407114 TL		 3,3596837 TL
3,3596837 TL
4,1996046 TL		 18 Haziran
17 Eylül
17 Aralık
4 | 17