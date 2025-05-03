15 şirket temettü dağıtacağını açıkladı ; ASELS, BIMAS, TUPRS, SDTTR yüz güldürecek
Borsadaki değerli şirketlerin de aralarında bulunduğu 15 şirket yatırımcısına temettü ödemesi yapacak
Borsa İstanbul’daki 15 şirket yatırımcısını temettüyle güldürecek. Dev şirketlerin kar dağıtımıyla yatırımcısını sevindireceği karar ilgiyle karşılandı.
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BİM, Aselsan ve SDT Uzay ve Savunma Teknoloji şirketleri gibi dev markaların temettü kararına ilişkin haberin yer aldığı rotaborsa.com’daki listenin tamamı şöyle:
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SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
(2 taksit)
|0,0855189 TL
0,0855189 TL
|0,0726910 TL
0,0726910 TL
|Açıklanmadı
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