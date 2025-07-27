15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 15 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 21 Temmuz - 25 Temmuz haftasında 15 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 15 şirketin temettü kararı...
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.