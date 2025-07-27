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  4. 15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu

15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 15 şirket temettü kararını açıkladı.

15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 21 Temmuz - 25 Temmuz haftasında 15 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 15 şirketin temettü kararı... 

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15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.

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15 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY)
Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.

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