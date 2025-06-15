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  4. 16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor

16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirket 16-20 Haziran haftasında toplamda lot başı 17,04 TL temettü ödemesi yapacak.

16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul temettü haftasına giriyor. Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği ödemeler bu hafta yapılacak.

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16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor - Sayfa 2

Aralarında THYAO, ULKER gibi dev şirketlerin bulunduğu ödemeler bu hafta hesaplara yatıyor.

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16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor - Sayfa 3

16-20 HAZİRAN ARASI TEMETTÜ YAĞIYOR

Rota Borsa sitesindeki bilgiye göre bu hafta 11 şirket temettü ödemesi yapacak. Her şirketten 1 lotu olan yatırımcı 17,04 TL temettü ödemesi alacak.

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16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor - Sayfa 4

Temettü ödeme listesinin tamamı şöyle:

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