16-20 Haziran temettü yağmuru başlıyor * Şirketler 17,04 TL kar payı dağıtıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirket 16-20 Haziran haftasında toplamda lot başı 17,04 TL temettü ödemesi yapacak.
Borsa İstanbul temettü haftasına giriyor. Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği ödemeler bu hafta yapılacak.
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16-20 HAZİRAN ARASI TEMETTÜ YAĞIYOR
Rota Borsa sitesindeki bilgiye göre bu hafta 11 şirket temettü ödemesi yapacak. Her şirketten 1 lotu olan yatırımcı 17,04 TL temettü ödemesi alacak.
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