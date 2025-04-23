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  4. 16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor

16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor

Borsanın yıldızı parlayan şirketi hisse başı yatırımcısına brüt 58 TL temettü ödemesi yapacak

16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul temettü emekliliği kuranların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yılın belirli periyotlarında ödemeler planlayarak yatırımcıların ilgisini çeken temettü şirketleri tek tek kararlarını da açıklıyor.

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16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor - Sayfa 2

Son olarak aralarında dev şirketlerinde bulunduğu temettü listesi rotaborsa.com’da yayımlandı. Dev şirketler temettü kararlarını duyurdu. İşte 16 şirketten oluşan o listenin tamamı:

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16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor - Sayfa 3

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 0,1242236 TL 0,1242236 TL 5 Mayıs
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16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor - Sayfa 4

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 58,566594 TL 49,7816049 TL 24 Nisan
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