16 şirketten temettü kararı çıktı ; lot başı 58 TL temettü geliyor
Borsanın yıldızı parlayan şirketi hisse başı yatırımcısına brüt 58 TL temettü ödemesi yapacak
Borsa İstanbul temettü emekliliği kuranların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yılın belirli periyotlarında ödemeler planlayarak yatırımcıların ilgisini çeken temettü şirketleri tek tek kararlarını da açıklıyor.
Son olarak aralarında dev şirketlerinde bulunduğu temettü listesi rotaborsa.com’da yayımlandı. Dev şirketler temettü kararlarını duyurdu. İşte 16 şirketten oluşan o listenin tamamı:
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
|0,1242236 TL
|0,1242236 TL
|5 Mayıs