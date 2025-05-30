17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın!

Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. 30 Mayıs tarihinde 12 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla temettü kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bildirimlerde bazı şirketler temettü dağıtmayacağını belirtirken, diğerleri ödeme tutarları ve tarihlerini netleştirdi.

İşte 12 şirketin temettü kararı...