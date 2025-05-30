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  4. 17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın!

17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın!

Haftanın son işlem gününde borsada işlem gören 12 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.

17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. 30 Mayıs tarihinde 12 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla temettü kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bildirimlerde bazı şirketler temettü dağıtmayacağını belirtirken, diğerleri ödeme tutarları ve tarihlerini netleştirdi.

İşte 12 şirketin temettü kararı...

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17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın! - Sayfa 2

Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD)
Temettü dağıtmayacak

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17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın! - Sayfa 3

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN)
Temettü dağıtmayacak

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17 Haziranda hesaplara yatacak! 12 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını bakmayı unutmayın! - Sayfa 4

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)
Temettü dağıtmayacak

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